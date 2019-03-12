Томичей просят помочь молодому человеку, выжившему после аварии

Томичей просят помочь собрать деньги на реабилитацию 31-летнему томичу Дмитрию Селюнину. 9 января Дмитрий попал в аварию на трассе Томск-Новосибирск. Молодой человек получил тяжелые травмы: перелом основания черепа и перелом височной кости. Два месяца пролежал в коме. Его родственники и друзья Дмитрия собирают деньги на трехмесячный курс реабилитации в Москве. Необходимо собрать 2 175 000 рублей.

«Митя вышел из комы, частично двигается, реагирует на друзей и родных! Восстановление идет лучше, чем ожидалось, но, это ещё пока далеко не жизнь. Только длительная реабилитация, которая крайне важна в ближайшие месяцы, способна дать ему возможность вернуться к прежней жизни. Мы: его семья, друзья, близкие обращаемся к вам за помощью! Только вместе мы сможем поставить на ноги человека, у которого большое сердце», — говорится в сообщении группы помощи Дмитрию Селюнину в соцсети «Вконтакте».



Узнать, как помочь семье пострадавшего Дмитрию Селюнину можно тут.

