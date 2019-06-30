Томичей просят помочь многодетной семье, чей дом сгорел в пожаре

У многодетной семьи в Малиновке Томского района сгорел дом. Родители и трое детей остались без крыши над головой. В семье ожидается пополнение — мама находится на четвертом месяце беременности.

28 июня в 19.47 в МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар был ликвидирован в 21.41. По данным ГУ МЧС Томской области, сгорела крыша дома, стены внутри, баня, гараж и дровяник. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Местная жительница написала обращение в социальных сетях с просьбой помочь семье Пашиных.





«У многодетной семьи Пашиных случилась беда. Пожар уничтожил дом и все надворные постройки. Из имущества удалось спасти только документы и небольшую часть вещей. За дом, который сгорел, они недавно выплатили кредит. Имея троих детей, это было непросто. В семье ожидается пополнение», — говорится в сообщении.





Галина Пашина — воспитатель в детском саду, муж Даниил Пашин работает на птицефабрике. Сейчас семья Пашиных живет у друзей, они ищут жилье в Малиновке.





Семья нуждается в одежде, мебели, посуде, постельном белье, предметах обихода, бытовой технике. Уточнить по размерам, которые требуются родителям и детям, мальчику 13-ти лет, девочкам 9 и 4 лет, можно по телефону: +7 952 160 6440





Помочь семье Пашиных можно по номеру карты Сбербанка 2202201002112080 (Галина Николаевна П.). Или перечислить деньги по телефону, который привязан к банковской карте +7 952 160 6440​