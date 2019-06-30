Добрые новости
30 июня,
2019
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Новости

Томичей просят помочь многодетной семье, чей дом сгорел в пожаре

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

У многодетной семьи в Малиновке Томского района сгорел дом. Родители и трое детей остались без крыши над головой. В семье ожидается пополнение — мама находится на четвертом месяце беременности.


Томичей просят помочь многодетной семье, чей дом сгорел в пожаре
Фото: Светлана Подистова

28 июня в 19.47 в МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар был ликвидирован в 21.41. По данным ГУ МЧС Томской области, сгорела крыша дома, стены внутри, баня, гараж и дровяник. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова
Светлана Подистова

Местная жительница написала обращение в социальных сетях с просьбой помочь семье Пашиных.


«У многодетной семьи Пашиных случилась беда. Пожар уничтожил дом и все надворные постройки. Из имущества удалось спасти только документы и небольшую часть вещей. За дом, который сгорел, они недавно выплатили кредит. Имея троих детей, это было непросто. В семье ожидается пополнение», — говорится в сообщении.


Галина Пашина — воспитатель в детском саду, муж Даниил Пашин работает на птицефабрике. Сейчас семья Пашиных живет у друзей, они ищут жилье в Малиновке. 


Семья нуждается в одежде, мебели, посуде, постельном белье, предметах обихода, бытовой технике. Уточнить по размерам, которые требуются родителям и детям,  мальчику 13-ти лет, девочкам 9 и 4 лет, можно по телефону: +7 952 160 6440


Помочь семье Пашиных можно по номеру карты Сбербанка 2202201002112080 (Галина Николаевна П.). Или перечислить деньги по телефону, который привязан к банковской карте +7 952 160 6440

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