Томичей приглашают присоединиться к акции #экоДобро

В Томской области стартовала всероссийская акция #экоДобро. Об этом сообщили экоактивисты движения «ЭКА».

Акция проходит с 1 по 28 сентября при поддержке Ассоциации волонтерских центров. В ней могут принять участие студенческие клубы и экологические общественные объединения региона.



Для участия в акции #экоДобро нужно:

— зарегистрировать команду на портале «Доброволец России»;

— присоединиться к акции #экоДобро и выбрать категорию участия (команда, посол, волонтер, ресурсный центр добровольчества);

— составить план проведения мероприятий и провести информационную кампанию;

— провести мероприятия и снять репортаж о них;

— сделать пост в соцсетях об участии в акции с хэштегом #экоДобро2019.