Томичей приглашают присоединиться к акции #экоДобро

В Томской области стартовала всероссийская акция #экоДобро. Об этом сообщили экоактивисты движения «ЭКА».
Акция проходит с 1 по 28 сентября при поддержке Ассоциации волонтерских центров. В ней могут принять участие студенческие клубы и экологические общественные объединения региона.
Для участия в акции #экоДобро нужно:
— зарегистрировать команду на портале «Доброволец России»;
— присоединиться к акции #экоДобро и выбрать категорию участия (команда, посол, волонтер, ресурсный центр добровольчества);
— составить план проведения мероприятий и провести информационную кампанию;
— провести мероприятия и снять репортаж о них;
— сделать пост в соцсетях об участии в акции с хэштегом #экоДобро2019.
Среди заданий участников: организация сбора вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, проведение экоурока для школьников, плоггинга (забега на определенную дистанцию, совмещенного со сбором мусора) или экологический квест, проведение уборки близлежащего водоема и его берегов, а также озеленение территории вуза или двора и другие мероприятия. О победителях станет известно 30 сентября.
По информации представителей движения «ЭКА», все организаторы мероприятий получат сертификаты участников проекта, победителей в номинациях наградят полезными призами.
Напомним, в Томской области с января 2019 года реализуется мусорная реформа. Движение «ЭКА» — межрегиональная экологическая общественная организация. Активисты «ЭКА» в регионах реализуют местные проекты и работают над локальными экологическими проблемами.