Добрые новости
27 июля,
2019
1
фото
Новости

Томичей приглашают помочь отреставрировать деревянный дом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичей приглашают отреставрировать фасад деревянного дома на улице Красноармейской, 66. Об этом сообщает мэрия. Акция пройдет сегодня с 10.00 до 17.00.

Томичей приглашают помочь отреставрировать деревянный дом
Фото: Раскрась Томск

Перед началом малярных работ волонтеры и организаторы акции две недели подготавливали поверхность фасада для покраски: очищали обшивку от грязи и пыли, снимали с декора старые красочные слои, ремонтировали цоколь.

Акция «Раскрась Томск» проводится для улучшения эстетического вида города и вовлечения населения в городскую жизнь, — говорится на сайте мэрии. 

Отмечается, что волонтерам предоставят средства индивидуальной защиты, воду и перекус.


Организаторы акции по реставрации исторических памятников «Раскрась Томск» планируют объединить собственников зданий, партнеров, спонсоров и волонтеров для формирования комфортной историко-культурной среды в городе.


Напомним, что в Томске Мурашов Центр продолжает работы по реставрации деревянного здания на Крылова, 5, где располагается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Центр открыт в память о журналисте ТВ2 Андрее Мурашове, который знал и любил Томск и был любим нашим городом. Центр поддерживает проекты, направленные на развитие города, помогает участвовать в грантовых конкурсах, а также занимается волонтерской и краеведческой деятельностью.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.