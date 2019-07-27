Томичей приглашают помочь отреставрировать деревянный дом

Томичей приглашают отреставрировать фасад деревянного дома на улице Красноармейской, 66. Об этом сообщает мэрия. Акция пройдет сегодня с 10.00 до 17.00.

Перед началом малярных работ волонтеры и организаторы акции две недели подготавливали поверхность фасада для покраски: очищали обшивку от грязи и пыли, снимали с декора старые красочные слои, ремонтировали цоколь.

Акция «Раскрась Томск» проводится для улучшения эстетического вида города и вовлечения населения в городскую жизнь, — говорится на сайте мэрии.

Отмечается, что волонтерам предоставят средства индивидуальной защиты, воду и перекус.





Организаторы акции по реставрации исторических памятников «Раскрась Томск» планируют объединить собственников зданий, партнеров, спонсоров и волонтеров для формирования комфортной историко-культурной среды в городе.





Напомним, что в Томске Мурашов Центр продолжает работы по реставрации деревянного здания на Крылова, 5, где располагается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Центр открыт в память о журналисте ТВ2 Андрее Мурашове, который знал и любил Томск и был любим нашим городом. Центр поддерживает проекты, направленные на развитие города, помогает участвовать в грантовых конкурсах, а также занимается волонтерской и краеведческой деятельностью.