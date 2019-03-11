Томичей приглашают обсудить проекты благоустройства города в 2019 году

12 марта в Томске стартует общественное обсуждение проектов программы «Формирование комфортной городской среды». Всего запланировано шесть встреч с горожанами, сообщает пресс-служба мэрии.

12, 19 и 26 марта общественные обсуждения пройдут в 15 часов в зале департамента дорожной деятельности и благоустройства по адресу Московский тракт, 19/1, 2 этаж. 14, 21 и 28 марта по адресу ул. К. Маркса, 7, каб. 103 также в 15 часов. В них могут принять участие все желающие.







На встречах томичи обсудят благоустройство 28 общественных территорий – победителей рейтингового голосования. Горожанам представят эскизные проекты, в которые можно будет внести новые предложения. Часть горожан отмечала низкую проработку эскизных проектов. Благоустройство в ряде общественных пространств предполагает перекладку плитку, установку фонарей и лавочек стандартного дизайна.







В свою очередь, мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что власти ограничены во времени, поэтому и не успели полноценно проработать эскизы. При этом он подчеркивал, что до начала торгов они будут доработаны. Как за две недели преобразились эскизы благоустройства в реальные проекты можно будет узнать на общественных обсуждениях.







«Нужно обязательно приглашать всех жителей на обсуждение, показывать им дизайн-проекты, чтобы горожане вносили свои предложения. Вместе с активными томичами и общественными объединениями мы сможем принять взвешенные решения по обновлению городских общественных пространств», — цитирует пресс-служба мэра.





С полным перечнем общественных пространств, которые благоустроят в этом году, можно познакомиться на сайте .





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