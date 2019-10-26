Добрые новости
26 октября,
2019
1
фото
Новости

Томичей приглашают написать этнографический диктант

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех регионах России.


«Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта», — говорится в анонсе.


На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за все задания — 100.


Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. При этом не имеют значение образование, социальная принадлежность, вероисповедание и гражданство. Нет и возрастных ограничений.


В Томске и Томской области диктант пройдет на нескольких площадках. Выбрать ту, которая расположена наиболее удобно для вас, можно здесь.


Отметим, если по каким-то причинам вы не можете прийти на диктант, проверить свои знания можно на официальном сайте. Там будет организовано электронное тестирование с 1 по 4 ноября.

Томичей приглашают написать этнографический диктант
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.