Томичей приглашают написать этнографический диктант

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех регионах России.





«Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта», — говорится в анонсе.





На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за все задания — 100.





Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. При этом не имеют значение образование, социальная принадлежность, вероисповедание и гражданство. Нет и возрастных ограничений.





В Томске и Томской области диктант пройдет на нескольких площадках. Выбрать ту, которая расположена наиболее удобно для вас, можно здесь.





Отметим, если по каким-то причинам вы не можете прийти на диктант, проверить свои знания можно на официальном сайте. Там будет организовано электронное тестирование с 1 по 4 ноября.

