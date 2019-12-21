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21 декабря,
2019
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Новости

Томичей приглашают на концерт в поддержку шестилетней девочки с аутизмом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» приглашает на новогодний концерт «Дед Мороз и мальчик Тема!» в поддержку шестилетней Ани Наумовой. В четыре года девочке поставили аутизм с с умственной отсталостью до 18 лет. 

Аня Наумова
Аня Наумова
Фото: БФ "Обыкновенное чудо"

Концерт «Дед Мороз и мальчик Тема!» — это подарок для всех томичей от коллектива эстрадного танца «Юла» и детского центра Мэри Поппинс. Вас ждет увлекательное путешествие в мир музыки и танца, — отметили организаторы.

Перед концертом откроется благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести новогодние сувениры. Концерт пройдет в понедельник, 23 декабря, в Облсовпрофе (проспект Ленина, 55). Начало в 19:00.


Все собранные средства от продажи новогодних подарков пойдут на курс занятий, которые помогут подготовиться  Ане Наумовой к школе. Осталось собрать 111 тысяч рублей. Помочь девочке можно через  блог на сайте фонда «Обыкновенное чудо». 

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