Томичей приглашают на концерт в поддержку шестилетней девочки с аутизмом

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» приглашает на новогодний концерт «Дед Мороз и мальчик Тема!» в поддержку шестилетней Ани Наумовой. В четыре года девочке поставили аутизм с с умственной отсталостью до 18 лет.

Концерт «Дед Мороз и мальчик Тема!» — это подарок для всех томичей от коллектива эстрадного танца «Юла» и детского центра Мэри Поппинс. Вас ждет увлекательное путешествие в мир музыки и танца, — отметили организаторы.

Перед концертом откроется благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести новогодние сувениры. Концерт пройдет в понедельник, 23 декабря, в Облсовпрофе (проспект Ленина, 55). Начало в 19:00.





Все собранные средства от продажи новогодних подарков пойдут на курс занятий, которые помогут подготовиться Ане Наумовой к школе. Осталось собрать 111 тысяч рублей. Помочь девочке можно через блог на сайте фонда «Обыкновенное чудо».