Томичей приглашают на чтение спектакля в поддержку актера Лаврентия Сорокина

Томский ТЮЗ и организация творческого процесса «ОткрытО» проводят благотворительные читки. Всю сумму, собранную во время показа, направят артисту новосибирского театра «Глобус» Лаврентию Сорокину на лечение.

Томский ТЮЗ и организация творческого процесса «ОткрытО» приглашают на большиеОткрытОчитки. Прозвучат две совсем недавно написанные пьесы — «Пчелы умирают» Светланы Петрийчук и «Посадить дерево» Алексея Житковского. Организаторы процесса –Дмитрий Гомзяков и Ольга Райх, режиссер читок — Дмитрий Гомзяков.





«Мы постоянно знакомим зрителей с современной драматургией, но на этот раз у нашей встречи есть еще одна, очень важная, цель. Мы хотим помочь Лаврентию Сорокину, актеру новосибирского театра «Глобус». Вся сумма, собранная 8 июля, будет направлена на его лечение. Вход на большиеОткрытОчитки по регистрации, а в театре будет куб для сбора, где вы сможете оставить такую сумму, какую сочтете нужной», — говорят организаторы мероприятия.





Лаврентий Сорокин — заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая Маска», артист театра «Глобус». У него был диагностирован плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, ему требуется имплантировать бронхи и пройти лучевую терапию и химиотерапию в короткие сроки. Артисты, музыканты и другие представители сферы культуры собирают средства на лечение. Речь идет о 32 300 €.