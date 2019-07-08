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08 июля,
2019
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Томичей приглашают на чтение спектакля в поддержку актера Лаврентия Сорокина

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский ТЮЗ и организация творческого процесса «ОткрытО» проводят благотворительные читки. Всю сумму, собранную во время показа, направят артисту новосибирского театра «Глобус» Лаврентию Сорокину на лечение.

Позднышев в «Крейцеровой сонате». За эту роль Лаврентий Сорокин номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска-2015»
Позднышев в «Крейцеровой сонате». За эту роль Лаврентий Сорокин номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска-2015»

Томский ТЮЗ и организация творческого процесса «ОткрытО» приглашают на большиеОткрытОчитки. Прозвучат две совсем недавно написанные пьесы — «Пчелы умирают» Светланы Петрийчук и «Посадить дерево» Алексея Житковского.  Организаторы процесса –Дмитрий Гомзяков и Ольга Райх, режиссер читок — Дмитрий Гомзяков.


«Мы постоянно знакомим зрителей с современной драматургией, но на этот раз у нашей встречи есть еще одна, очень важная, цель. Мы хотим помочь Лаврентию Сорокину, актеру новосибирского театра «Глобус». Вся сумма, собранная 8 июля, будет направлена на его лечение. Вход на большиеОткрытОчитки по регистрации, а в театре будет куб для сбора, где вы сможете оставить такую сумму, какую сочтете нужной», — говорят организаторы мероприятия. 


Лаврентий Сорокин — заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая Маска», артист театра «Глобус». У него был диагностирован плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, ему требуется имплантировать бронхи и пройти лучевую терапию и химиотерапию в короткие сроки. Артисты, музыканты и другие представители сферы культуры собирают средства на лечение. Речь идет о 32 300 €. 

Начало мероприятия в 19.00. О том, как помочь артисту, подробно написано здесь.

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