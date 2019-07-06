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06 июля,
2019
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Новости

Томичей предупреждают о грозах и сильном ветре в выходные

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичей предупреждают о сильных грозах в субботу и воскресенье. По данным Томского гидрометцентра, во второй половине 6 июля и 7 июля по области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер 18-23 м/с.

Томичей предупреждают о грозах и сильном ветре в выходные

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.


Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от шатких конструкций.


Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

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