Томичей предупреждают о грозах и сильном ветре в выходные

Томичей предупреждают о сильных грозах в субботу и воскресенье. По данным Томского гидрометцентра, во второй половине 6 июля и 7 июля по области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.





Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от шатких конструкций.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.