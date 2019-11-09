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09 ноября,
2019
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Томичей предупредили о сбоях в работе телевизоров и цифровых приставок

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 11 по 12 ноября в Томске возможны временные помехи цифрового сигнала, об этом сообщает администрация Томской области.

Томичей предупредили о сбоях в работе телевизоров и цифровых приставок

В эти дни у современных телевизоров и цифровых приставок могут возникнуть помехи, есть вероятность исчезновения изображения. Сбой возможен из-за настройки передающего оборудования десяти общероссийских телеканалов первого мультиплекса.

Плановые работы связаны с началом вещания губернского телеканала «Томское время» в цифровом формате: с 29 ноября региональный канал будет доступен на девятой кнопке в эфире федерального «Общественного телевидения России» по пять часов в день — с 6 до 9 утра и с 17 до 19 часов, — рассказали в областной администрации. 

При возникновении неполадок с приемом цифрового телевещания телезрителям предлагают перенастроить телевизор или приставку. С помощью пульта войти в меню и выбрать «автопоиск каналов».


За консультацией обращайтесь на горячую линию по телефону 8 (3822) 60-29-29 

С 1 января 2019 года в России началось отключение аналогового телевидения. 3 июня в 9.30 утра Томская область и еще 35 регионов России перешли на цифровое эфирное ТВ-вещание. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин сравнил данный процесс с «революцией».


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