Томичей ожидает короткая рабочая неделя

Предпраздничная рабочая неделя продлится с 4 по 7 марта включительно, то есть с понедельника по четверг. Последний рабочий день будет сокращен на один час.





Выходные продлятся три дня. Россияне будут отдыхать непосредственно в Международный женский день, который в этом году выпадает на пятницу, 8 марта. Небольшие весенние каникулы продолжатся в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта.





В понедельник, 11 марта, начнется обычная рабочая неделя.





Следующие длинные выходные в честь государственных праздников – в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5, а также с 9 по 12 мая включительно.