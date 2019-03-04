Новости
Томичей ожидает короткая рабочая неделя
4 часа назад
Предпраздничная рабочая неделя продлится с 4 по 7 марта включительно, то есть с понедельника по четверг. Последний рабочий день будет сокращен на один час.
Выходные продлятся три дня. Россияне будут отдыхать непосредственно в Международный женский день, который в этом году выпадает на пятницу, 8 марта. Небольшие весенние каникулы продолжатся в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта.
В понедельник, 11 марта, начнется обычная рабочая неделя.
Следующие длинные выходные в честь государственных праздников – в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5, а также с 9 по 12 мая включительно.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?