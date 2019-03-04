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04 марта,
2019
Новости

Томичей ожидает короткая рабочая неделя

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Предпраздничная рабочая неделя продлится с 4 по 7 марта включительно, то есть с понедельника по четверг. Последний рабочий день будет сокращен на один час.


Выходные продлятся три дня. Россияне будут отдыхать непосредственно в Международный женский день, который в этом году выпадает на пятницу, 8 марта. Небольшие весенние каникулы продолжатся в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта.


В понедельник, 11 марта, начнется обычная рабочая неделя.


Следующие длинные выходные в честь государственных праздников – в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5, а также с 9 по 12 мая включительно.

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