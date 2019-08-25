Томичей могут оштрафовать за сбор кедровых шишек

Томичи, не соблюдающие сроки сбора кедровой шишки, получат штрафы. Об этом сообщили на сайте департамент лесного хозяйства Томской области.

За самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 000 рублей — отдельные граждане, от 1 000 до 2 000 рублей — должностные лица, от 10 000 до 20 000 рублей — юрлица.





Специалисты напоминают, что с 25 августа открыт сезон по сбору кедровых орехов в южной части региона: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском лесничествах. Отмечается, что заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не коммерции.





С 1 сентября можно будет заготавливать шишку на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского и Чаинского лесничеств.





В ведомстве отметили, что лесоинспекторы провели более 300 мероприятий по патрулированию кедровников в Томской области. Задержали 42 человека, которые собирали кедровые шишки ранее установленных сроков, в том числе были семь граждан Киргизии. Сотрудники изъяли 1 300 килограмм незаконно заготовленной кедровой шишки. В отношении задержанных граждан возбудили административные дела.