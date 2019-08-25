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25 августа,
2019
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Томичей могут оштрафовать за сбор кедровых шишек

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Томичи, не соблюдающие сроки сбора кедровой шишки, получат штрафы. Об этом сообщили на сайте департамент лесного хозяйства Томской области. 

Томичей могут оштрафовать за сбор кедровых шишек

За самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 000 рублей — отдельные граждане, от 1 000 до 2 000 рублей — должностные лица, от 10 000 до 20 000 рублей — юрлица.


Специалисты напоминают, что с 25 августа открыт сезон по сбору кедровых орехов в южной части региона: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском лесничествах. Отмечается, что заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не коммерции. 


С 1 сентября можно будет заготавливать шишку на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского и Чаинского лесничеств.


В ведомстве отметили, что лесоинспекторы провели более 300 мероприятий по патрулированию кедровников в Томской области. Задержали 42 человека, которые собирали кедровые шишки ранее установленных сроков, в том числе были семь граждан Киргизии. Сотрудники изъяли 1 300 килограмм незаконно заготовленной кедровой шишки. В отношении задержанных граждан возбудили административные дела. 

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