Томичей будут консультировать онлайн по вопросам ЖКХ

Томичи смогут получить консультацию по начислениям за ЖКХ в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии.





«Мы должны помочь томичам разобраться в справедливости начислений за коммунальные услуги, - отметил мэр Томска Иван Кляйн. - В Томске есть ряд экспертов, которые специализируются на этой тематике, и я попросил их подключиться к работе с населением».





Консультативный прием пройдет 14 марта в 16:00 по адресу улица Кузнецова, 28а. На приеме эксперт в сфере ЖКХ Владимир Фурсин расскажет томичам, как разобраться в правильности начислений за услуги ЖКХ.





Основными темами следующих встреч станут разница начислений за отопление по 1/12 и по факту, порядок проверки начислений за отопление и проблемы работы общедомовых приборов учета. Онлайн-трансляции консультаций можно будет увидеть в профиле администрации Томска в YouTube.