Добрые новости
13 марта,
2019
Новости

Томичей будут консультировать онлайн по вопросам ЖКХ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи смогут получить консультацию по начислениям за ЖКХ в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии.


«Мы должны помочь томичам разобраться в справедливости начислений за коммунальные услуги, - отметил мэр Томска Иван Кляйн. - В Томске есть ряд экспертов, которые специализируются на этой тематике, и я попросил их подключиться к работе с населением».


Консультативный прием пройдет 14 марта в 16:00 по адресу улица Кузнецова, 28а. На приеме эксперт в сфере ЖКХ Владимир Фурсин расскажет томичам, как разобраться в правильности начислений за услуги ЖКХ.


Основными темами следующих встреч станут разница начислений за отопление по 1/12 и по факту, порядок проверки начислений за отопление и проблемы работы общедомовых приборов учета. Онлайн-трансляции консультаций можно будет увидеть в профиле администрации Томска в YouTube.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.