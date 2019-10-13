Томичек приглашают на бесплатное обследование груди
15 октября томичек приглашают принять участие в бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.
Томички смогут пройти обследование в Областном онкологическом диспансере. Для участия в акции следует записаться 14 октября с 9:00 до 17:00 по контактному телефону +7 (3822) 909-577. Помимо обследования молочных желез, можно будет проконсультироваться у специалистов. Если врачи обнаружат какую-либо патологию, пациента направят на дальнейшее обследование.
«В рамках акции, в зависимости от возраста, жительницы региона смогут пройти бесплатное ультразвуковое или маммографическое обследование по предварительной записи в больницах и поликлиниках региона», – отметила главный врач Томского онкологического диспансера Софья Мазеина.
Также в акции примут участие больницы Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Парабельского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, Моряковская участковая больница и больница города Стрежевой.
Подробнее узнать о профилактике, лечении и диагностике рака молочной железы можно на портале поднимите руки. рф и на сайте Томского областного онкологического диспансера «Онкодозор: рак молочной железы».
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