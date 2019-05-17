Томичам разрешили жарить шашлыки на природе

В семи муниципалитетах Томской области завершается действие особого противопожарного режима. В связи с этим снимаются ограничения на разведение открытого огня, в том числе и на приготовление шашлыков на уличных мангалах.

Напомним, с 3 по 15 мая в семи муниципалитетах Томской области — в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах — действовал особый противопожарный режим. При этом с 1 по 5 мая пожарные подразделения Томской области 100 раз выезжали на тушение палов травы. Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 гектаров.



Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличен вдвое. Для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.





Добавим, что о возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.