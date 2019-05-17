Добрые новости
17 мая,
2019
1
фото
Новости

Томичам разрешили жарить шашлыки на природе

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В семи муниципалитетах Томской области завершается действие особого противопожарного режима. В связи с этим снимаются ограничения на разведение открытого огня, в том числе и на приготовление шашлыков на уличных мангалах.

Томичам разрешили жарить шашлыки на природе

Напомним, с 3 по 15 мая в семи муниципалитетах Томской области — в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах — действовал особый противопожарный режим. При этом с 1 по 5 мая пожарные подразделения Томской области 100 раз выезжали на тушение палов травы. Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 гектаров.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличен вдвое. Для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.


Добавим, что о возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.