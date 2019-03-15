Томичам раскрыли «Тайну одного окна»

В мастерской «ТОМск Сойер Феста» прошел открытый лекторий о символах и знаках в деревянной архитектуре Томска «Место найдется. Тайна одного окна». Мероприятие организовали волонтеры движения «ТОМск Сойер Феста» и проекта «Культурный патруль».

Об истории наличников, снятых с дома по адресу ул. Войкова, 18, рассказала гид по Томску Элина Михальцова.





«Декором наличников можно не только любоваться, но и читать символы, оставленные нашими предками — славянами, — уточняет Элина Михальцова. — В центре наличника в его верхней части, которая называется «кокошник», можно видеть восьмилучевую звезду, символизирующую солнце».





По словам инициатора регионального движения «ТОМск Сойер Фест» Андрея Иванова, теперь томичи смогут регулярно принимать участие в лекциях и мастер-классах, посвященных сохранению исторического и культурного наследия Томска:





«Наконец после ремонта мы открыли нашу мастерскую, которая станет центром притяжения для активных томичей, готовых сообща улучшать городскую среду и находить единомышленников».





Мастерская открылась по адресу проспект Ленина, 151. В ней будут изготавливать недостающие элементы наружного декора деревянных домов. Приобретение целой линейки деревообрабатывающего оборудования оплатил экс-мэр Томска Александр Макаров.







Для справки:





Фестиваль «ТОМск Сойер Фест» задуман для того, чтобы силами волонтеров восстанавливать историческую среду Томска. В 2017 г. в рамках проекта был отреставрирован дом по ул. Дзержинского, 17. В 2018 г. команда проекта приступила к восстановлению дома по адресу ул. Войкова, 18. Движение объединяет людей в 32 городах.





Всероссийский молодежный волонтерский проект «Культурный патруль». Задача проекта — проведение мероприятий и акций с целью привлечения внимания общества, бизнеса и власти к вопросу сохранения объектов культурно-исторического наследия. Проект реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов.