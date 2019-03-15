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15 марта,
2019
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Томичам раскрыли «Тайну одного окна»

София Светашова
София Светашова
4 часа назад

В мастерской «ТОМск Сойер Феста» прошел открытый лекторий о символах и знаках в деревянной архитектуре Томска «Место найдется. Тайна одного окна». Мероприятие организовали волонтеры движения «ТОМск Сойер Феста» и проекта «Культурный патруль».

Томичам раскрыли «Тайну одного окна»

Об истории наличников, снятых с дома по адресу ул. Войкова, 18, рассказала гид по Томску Элина Михальцова.


«Декором наличников можно не только любоваться, но и читать символы, оставленные нашими предками — славянами, — уточняет Элина Михальцова. —  В центре наличника в его верхней части, которая называется «кокошник», можно видеть восьмилучевую звезду, символизирующую солнце».


По словам инициатора регионального движения «ТОМск Сойер Фест» Андрея Иванова, теперь томичи смогут регулярно принимать участие в лекциях и мастер-классах, посвященных сохранению исторического и культурного наследия Томска:


«Наконец после ремонта мы открыли нашу мастерскую, которая станет центром притяжения для активных томичей, готовых сообща улучшать городскую среду и находить единомышленников».


Мастерская открылась по адресу проспект Ленина, 151. В ней будут изготавливать недостающие элементы наружного декора деревянных домов. Приобретение целой линейки деревообрабатывающего оборудования оплатил экс-мэр Томска Александр Макаров.


Для справки:


Фестиваль «ТОМск Сойер Фест» задуман для того, чтобы силами волонтеров восстанавливать историческую среду Томска. В 2017 г. в рамках проекта был отреставрирован дом по ул. Дзержинского, 17. В 2018 г. команда проекта приступила к восстановлению дома по адресу ул. Войкова, 18. Движение объединяет людей в 32 городах. 


Всероссийский молодежный волонтерский проект «Культурный патруль». Задача проекта — проведение мероприятий и акций с целью привлечения внимания общества, бизнеса и власти к вопросу сохранения объектов культурно-исторического наследия. Проект реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов. 

Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»
Томичам раскрыли «Тайну одного окна»

Фото: София Светашова

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