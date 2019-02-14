Томичам раскроют правду о похудении. Рубрика «Анонимно об интимном» возвращается

Как только начинает ярче светить солнце и становится теплей, в большей части женской половины человечества просыпается страстное желание… похудеть! У каждой на это свои причины: кто-то хочет просто привести себя в форму, кому-то кажется, что избавление от лишнего веса равносильно решению всех проблем в жизни. Но так ли это?

Почему вообще мы набираем вес и как этого избежать? Избавит ли прекрасная фигура от всех психологических проблем? Сможет ли похудение способствовать желанной беременности?



На эти и многие другие вопросы ответят наши эксперты. Мифы о различных способах снижения веса развенчают врач-эндокринолог «Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной» Ангелина Соболевская и врач-психиатр, психотерапевт Максим Пасюков.



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