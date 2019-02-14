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14 февраля,
2019
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Томичам раскроют правду о похудении. Рубрика «Анонимно об интимном» возвращается

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Как только начинает ярче светить солнце и становится теплей, в большей части женской половины человечества просыпается страстное желание… похудеть! У каждой на это свои причины: кто-то хочет просто привести себя в форму, кому-то кажется, что избавление от лишнего веса равносильно решению всех проблем в жизни. Но так ли это? 

Томичам раскроют правду о похудении. Рубрика «Анонимно об интимном» возвращается
Фото: с портала Pixabay.com

Почему вообще мы набираем вес и как этого избежать? Избавит ли прекрасная фигура от всех психологических проблем? Сможет ли похудение способствовать желанной беременности? 


На эти и многие другие вопросы ответят наши эксперты. Мифы о различных способах снижения веса развенчают врач-эндокринолог «Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной» Ангелина Соболевская и врач-психиатр, психотерапевт Максим Пасюков.


Все вопросы на тему лишнего веса, похудения и проблем, связанных с ними, присылайте на почту anonimnoobintimnom@yandex.ru или оставляйте в комментариях под этим постом в группах Агентства новостей ТВ2 в соцсетях. Через неделю специалисты ответят на все ваши вопросы.

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