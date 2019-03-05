Томичам предлагают спроектировать экотропу в Михайловской роще

Департамент дорожной деятельности и благоустройства города приглашает томичей поучаствовать в разработке проекта экологической тропы на особо охраняемой территории Михайловской рощи. Все желающие обсудить план и детали будущего проекта смогут это сделать 6 марта в 17:00 по адресу Московский тракт 19/1.

Весной 2018 года у нескольких томичей родилась идея проведения экологических троп. Первую тропу планировалось организовать в честь краеведа Валентина Рудского. В середине ноября мэрия Томска сообщила о встрече с московским инвестором, который готов создать на территории Михайловской рощи семейный парк круглогодичного отдыха. В проекте предусматривалось установка аттракционов, например, колеса обозрения. Экотивистам идея коммерциализации рощи не понравилась. Позднее мэрия Томска отказалась от проекта московских инвесторов.





В ноябре 2018 года житель города Борис Уточкин подал иск в Томский областной суд. В иске он просил признать незаконным снятие с территории Михайловской рощи статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Областной суд правоту томича признал. В департаменте природных ресурсов уточнили что в 2013 году статус ООПТ был снят на областном уровне, а городской статус природной территории продолжал действовать.





Читайте по теме:

О Михайловской роще замолвите слово