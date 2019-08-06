Томичам предлагают пройти курс обучения в школе экскурсоводов

5 августа стартовал прием заявок от томичей на обучение в Первой городской школе экскурсоводов. Занятия начнутся 17 сентября, обучение продлится два месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.





По данным пресс-службы, слушатели получат документ государственного образца, а также прослушают курс по краеведению и экскурсоведению. Впервые в учебный план занятий включены дисциплины по ораторскому и театральному искусству.



«Наши экскурсоводы постоянно участвуют и побеждают в различных федеральных конкурсах и проектах профессионального мастерства. Уверен, что нам нужно воспитывать и дальше специалистов в этом направлении. Тем более что с каждым годом все больше туристов приезжают в Томск полюбоваться нашей деревянной архитектурой и посетить уникальные праздники - День томича и фестиваль «Хрустальный Томск», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.



Отмечается, что экзамены у слушателей будут принимать директора туроператоров и руководители музейных и культурных учреждений.





Школа создана по инициативе управления культуры администрации Томска при поддержке Туристского образовательно-предпринимательского объединения, туристского бизнеса и образовательных учреждений, ведущих подготовку по специальности «Туризм».





Подать заявку на участие в школе экскурсоводов томичи могут по телефону +7 (3822) 510-713 (Туристский информационный центр Томска).