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17 мая,
2019
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Томичам предлагают пройти анонимное тестирование на ВИЧ

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Жители Томской области смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба обладминистрации. Тестирование пройдет в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Томичам предлагают пройти анонимное тестирование на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ уже прошли жители Асиновского района. Для томичей его организуют сегодня, 15 мая, с 12:00 до 15:00 в студгородке на площади Южной. Также экспресс-тест можно будет сдать 18 мая с 11:00 до 15:00 на стадионе «Политехник».


В Томском центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекциями пройти бесплатное обследование может любой житель области. Обследования проводятся по будням с 8:30 до 15 часов. Получить консультацию о ВИЧ можно по телефону доверия (3822) 76-59-23 или на сайте Томского центра по профилактике и борьбе со СПИД. 


В 2018 году в России было выявлено 101 345 новых случаев ВИЧ-инфекции. Общее число людей, живущих с ВИЧ, достигло 1 007 369 человек. Эти данные представлены в справке Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Томская область находится в числе неблагополучных регионов.

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