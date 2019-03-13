Томичам покажут «Сколько стоит человек»

Это картинки из жизни Евфросинии Керсновской — трудолюбивой бессарабской помещицы, не пожелавшей бежать от советской власти в 1940-м и прошедшей ГУЛАГ. Комиксы по форме, драма — по содержанию. В Томск копии рукописи Керсновской привезли сотрудники Музея истории ГУЛАГа — вместе с выставкой «Сколько стоит человек».

«Это была первая выставка, которую я сделала в Музее истории ГУЛАГа в 2009 году, — говорит сотрудница музея Анна Редькина. — Евфросиния Антоновна оставила 12 толстых тетрадей с 700 рисунками, которые нарисовала, дав обещание своей маме сохранить впечатления о лагерном периоде своей жизни. На то, чтобы прочитать эти тетради целиком, человеку обычно требуется день или два. Поэтому мы решили сделать сокращенную версию — собрав самые яркие моменты «лагерных университетов» Евфросинии Керсновской в тетрадях, которым придали вид подлинных».

Девушка из интеллигентной семьи — Евфросиния Керсновская — не переносила несправедливость. И всегда говорила только то, что думает — даже в сибирской ссылке: «Человек стоит столько, сколько стоит его слово». Когда терпеть издевательства и жестокость в лагере сил уже не было, Евфросиния решилась на побег. Одна, в зиму, без документов и денег — она сумела пройти по лесам и болотам Нарымского края около 1500 км (!), прежде чем снова оказалась в лагере.

Из книги «Сколько стоит человек» : «Прибытие в исправительно-трудовой лагерь оказалось кульминацией издевательства. Прежде всего нас заставили раздеться догола и впихнули в какие-то дощатые кабины без крыши. Над головой сверкали звезды, под босыми ногами — замерзшие экскременты... Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли нам, а хорошие вещи — свитера, варежки, носки, шарфы, жилеты, хорошую обувь — забирали себе. Десять грабителей бесстыдно обворовывали обездоленных, чуть живых людей...»

Зарисовывать пережитое Евфросиния Керсновская начала по памяти в 1940-60-х годах. Рисунки сложились в книгу «Сколько стоит человек», отрывки из которой впервые в 1990 году опубликовал журнал «Огонек». Свои дневники Евфросиния Керсновская передала на хранение семье Чапковских, с которой была дружна в последние годы своей жизни. Игорь Чапковский поделился ими с Музеем истории ГУЛАГа. За 10 лет выставка объехала более 20 городов России.





С 12 марта факсимильные копии тетрадей Евфросинии Керсновской можно полистать и в Томском краеведческом музее.