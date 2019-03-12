Томичам покажут, как «сфотографировать калейдоскоп»
В Томске открывается выставка известного питерского фотографа Андрея Чежина — «Пространство Эшера». В представленных фотосериях художник творит свою геометрию пространства — при помощи специально изобретенных масок с секторами скрещивает вертикали, перекраивает здания.
«В 1839 году один из изобретателей фотографии Фокс Тальбот сказал чрезвычайно важную фразу «сфотографируй калейдоскоп», обозначая таким образом проблему фотографирования мира: мир — это постоянно меняющийся объект, нет ни одной «документальной», «правдивой» его стороны. Андрей Чежин чувствует законы калейдоскопа, иногда видит буквально калейдоскопически, иногда переплетает мир в собственные орнаменты. Есть кто-то, кто сделал предмет «калейдоскоп». А есть Андрей Чежин — он сам парадоксальный закон складывания калейдоскопических картинок: непредсказуемость, совпадение, красота...», — цитирует портал rosphoto.com организатор выставки Сибирский филиал ГСЦИ-РОСИЗО.
Андрей Чежин родился в 1960 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский институт киноинженеров. Член ленинградского фотоклуба «Зеркало», участник фото-группы «Так» и объединения «Фотоpostscriptum». Организатор ежегодного фестиваля «Осенний фотомарафон» и директор фотогалереи «ФОТОimage». Автор более 60 персональных выставок: «Город на ощупь», «Град небесный», «Город-след» и т. д.
Попасть в «Пространство Эшера» (Мауриц Эшер, кому посвящается выставка — нидерландский художник-график, который в своих литографиях и гравюрах мастерски исследовал пластические аспекты понятий «бесконечности» и «симметрии» — прим. ред.) можно будет с 14 марта по 7 апреля 2019 года. Открытие выставки — в 18.30 14 марта по адресу пер. Нахановича, 3а (Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО).
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