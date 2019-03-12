Томичам покажут, как «сфотографировать калейдоскоп»

«В 1839 году один из изобретателей фотографии Фокс Тальбот сказал чрезвычайно важную фразу «сфотографируй калейдоскоп», обозначая таким образом проблему фотографирования мира: мир — это постоянно меняющийся объект, нет ни одной «документальной», «правдивой» его стороны. Андрей Чежин чувствует законы калейдоскопа, иногда видит буквально калейдоскопически, иногда переплетает мир в собственные орнаменты. Есть кто-то, кто сделал предмет «калейдоскоп». А есть Андрей Чежин — он сам парадоксальный закон складывания калейдоскопических картинок: непредсказуемость, совпадение, красота...», — цитирует портал rosphoto.com организатор выставки Сибирский филиал ГСЦИ-РОСИЗО.