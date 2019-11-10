Томичам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК

13 ноября в «Точке кипения – Томск» пройдут бесплатные показы фильмов-победителей 39-го Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК имени С. А. Герасимова). В этом году фестиваль посвящен 100-летнему юбилею института.

Фестиваль ВГИК – одно из важнейших событий в мире кинематографа, благодаря которому начинающие авторы могут показать широкой публике свои работы - курсовые и дипломные проекты. Главная цель фестиваля – признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.







ПРОГРАММА ПОКАЗОВ:



Сцены у моря/ реж. Оксана Дегтярева 20 мин. Игровой, 16+

Тигр среди берез/ реж. Станислав Светлов 30 мин. Игровой, 12+

Снегурочка/ реж. Асаад Абудд 28 мин. Игровой, 16+



Арбатство/ реж. Дмитрий Григорьев 25 мин. Игровой, 16+

РИО/ реж. Евгения Казанкина 23 мин. Игровой, 6+

Покорми кота, или Как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа/ реж. Леонид Гардаш 24 мин. Игровой, 12+

Без Него/ реж. Хамидреза Газеми 14 мин. Игровой, 6+

Игра в революцию/ реж. Андрей Бутузов 14 мин. Документальный, 16+

Золотые пуговицы/ реж. Алексей Евстигнеев 19 мин. Документальный, 0+



Счастливые похороны/ реж. Мария Семёнова 30 мин. Документальный, 12+

Меня зовут Петя/ реж. Дарья Биневская 15 мин. Игровой, 6+

Ночь/ реж. Никита Попов 30 мин. Игровой, 12+

Умри, Джульетта/ реж. Максим Шабалин 20 мин. Игровой, 12+

Статист/ реж. Татьяна Демидова 8 мин. Игровой, 12+

Тренер/ реж. Маргарита Стельмашонок 13 мин. Документальный, 12+



Начало фестиваля в 16.00. Он пройдет по адресу проспект Ленина, 26

Вход свободный, требуется регистрация.





В этом году «молодое» кино продемонстрируют более чем в 300 городах России. Зрители смогут не только посмотреть, но и проголосовать за понравившиеся ленты, после чего победителям народного голосования вручат призы.







Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами были режиссеры, ставшие в дальнейшем известными на российском и мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков.