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Томичам обещают плюсовую температуру в начале марта
2 часа назад
Начальник регионального отдела метеорологии гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала ТВ2, какую погоду ждать томичам в марте.
Среднедекадная температура в области ожидается от -3°С до -8°С, что выше нормы на 6-8 градусов. В начале первой половины декады марта ночью температура будет от -3°С до -8°С, днем — +4°С до -1°С. Со второй половины декады ночная температура составит от -8°С до -13°С, местами до -18°С, дневная — от -2°С до -7°С.
Светлана Рюхтина добавила, что осадки в виде метелей, снега и мокрого снега ожидаются в начале марта.
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