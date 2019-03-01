Томичам обещают плюсовую температуру в начале марта

Среднедекадная температура в области ожидается от -3°С до -8°С, что выше нормы на 6-8 градусов. В начале первой половины декады марта ночью температура будет от -3°С до -8°С, днем — +4°С до -1°С. Со второй половины декады ночная температура составит от -8°С до -13°С, местами до -18°С, дневная — от -2°С до -7°С.