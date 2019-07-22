Томича будут судить за продажу стероидов на 2,2 млн рублей

По информации регионального УМВД, в квартире мужчины нашли лабораторное оборудование для изготовления таблеток и жидких сильнодействующих веществ, упаковку, фирменные наклейки, компоненты для производства анаболических стероидов, готовую к отправке продукцию с голографическими наклейками. Готовые продукты мужчина отправлял через транспортную компанию в Москву и другие регионы России.

Следователи завершили расследование дела томича, который организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов и интернет-магазин для сбыта.

«Кроме этого, предварительным следствием установлено, что злоумышленник получал вознаграждение за реализацию сильнодействующих веществ через платежную систему и виртуальные счета. После чего совершал с ними финансовые операции, тем самым легализовал денежные средства в сумме более 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении полиции.





Сейчас следственный отдел полиции возбудил уголовные дела за «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта» и «легализацию (отмывание) денежных средств». Дела объединили в одно производство и и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.