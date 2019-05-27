Томич занял второе место на российском ТВ-конкурсе «Ты супер!»

Томич Роман Дружинин занял второе место вокального проекта «Ты супер!», который выходит на канале НТВ. По итогам певца пригласили поучаствовать в международном конкурсе «Новая волна».





«Ты супер!» — это международный вокальный конкурс для воспитанников детских домов, интернатов и детей, воспитывающихся в приемных семьях. В состав жюри конкурса входят популярные композиторы и певцы. Выступление участников оценивали Диана Арбенина, Елка, Виктор Дробыш, Игорь Крутой.





В финале конкурса томич исполнил композицию Любови Успенской и группы «Штар» «Еще минута». Они с девушкой выступили в образе Ромео и Джульетты. По итогам выступления члены жюри дали Роману второе место, награду ему вручила Диана Арбенина. Композитор Игорь Крутой подчеркнул, что видит для Романа Дружинина перспективы, отметил его вкус и музыкальные способности.





Первое место конкурса жюри присудило двоим участникам — Денберел Ооржак из Кызыла и Анастасии Симогановой из Саратова.