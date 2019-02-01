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01 февраля,
2019
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Томич задолжал за свет более двух миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томич задолжал за оплату электроснабжения в производственном помещении боле двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления судебных приставов. «Томскэнергосбыт» подал на должника в суд, но решение суда он проигнорировал. В итоге приставам пришлось вскрыть дверь и арестовать имущество неплательщика.

Томич задолжал за свет более двух миллионов рублей

Платежи за свет оказались не единственной задолженностью томича. Мужчина не оплачивал долги в банке, налоговой инспекции, не выплатил материальный ущерб за затопленную квартиру соседке. Подлежащая взысканию сумма достигла более трех миллионов рублей.


Приставы арестовали расчетные счета должника, но денег на них не оказалось. Мужчина официально не работал, а дорогое имущество принадлежало его супруге. Сотрудники управления судебных приставов несколько раз выезжали на адрес неплательщика, но дверь им не открывали. Уведомления с требованием явиться в отдел судебных приставов мужчина игнорировал.


Тогда приставы вскрыли дверь должника и арестовали его имущество на сумму более 200 тысяч рублей. Имущество будет реализовано, если мужчина не погасит долги.

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