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24 июня,
2019
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Томич взял свою семью в заложники и получил 4,6 лет колонии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Октябрьский районный суд признал 35-летнего томича виновным в угрозе убийством, причинении вреда и незаконном лишении свободы своей семьи, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Томич взял свою семью в заложники и получил 4,6 лет колонии

Суд установил, что в конце сентября 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пытался выяснить у своих несовершеннолетних детей, девяти и шести лет, как они к нему относятся.


На просьбу своей гражданской супруги оставить детей в покое накинулся, сел на нее сверху и пытался задушить. Услышав, что сестра сожительницы вызвала полицию, подсудимый взял в кухне два ножа, закрыл дверь в комнату, в которой находились женщина и дети, подпер ее тумбой. 


«При этом демонстрировал потерпевшим ножи, высказывая угрозы физической расправы. На просьбы прибывших полицейских открыть дверь и выпустить людей подсудимый не реагировал, продолжая удерживать потерпевших в комнате на протяжении более трех часов», — говорится в сообщении.


Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 4,6 годам лишения свободы в исправительной колонии. На решение повлияло и то, что преступление было совершено во время действия испытательного срока.

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