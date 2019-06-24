Томич взял свою семью в заложники и получил 4,6 лет колонии

Суд установил, что в конце сентября 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пытался выяснить у своих несовершеннолетних детей, девяти и шести лет, как они к нему относятся.





На просьбу своей гражданской супруги оставить детей в покое накинулся, сел на нее сверху и пытался задушить. Услышав, что сестра сожительницы вызвала полицию, подсудимый взял в кухне два ножа, закрыл дверь в комнату, в которой находились женщина и дети, подпер ее тумбой.





«При этом демонстрировал потерпевшим ножи, высказывая угрозы физической расправы. На просьбы прибывших полицейских открыть дверь и выпустить людей подсудимый не реагировал, продолжая удерживать потерпевших в комнате на протяжении более трех часов», — говорится в сообщении.





Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 4,6 годам лишения свободы в исправительной колонии. На решение повлияло и то, что преступление было совершено во время действия испытательного срока.