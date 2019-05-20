Томич вышел в одиночный пикет вспомнить жертв политических репрессий

Так гражданский активист Игорь Кузнецов вышел в Сквер Памяти с плакатом в поддержку крымских татар. Одиночный пикет посвящен 75-ой годовщине депортации крымских татар. Его инициативу поддержала Татьяна Пастухова. Каждый месяц она выходит на пикет и говорит о депортации народов. В феврале он был посвящен депортации чеченцев.

— 18 мая в Украине был день памяти депортации крымскотатарского народа, — говорит Игорь Кузнецов. — В Томске существует сквер памяти жертвам политических репрессий, ведь сюда ссылали представителей многих национальностей. Наш город славится тем, что терпимо относится ко всем народам. Мы хотим поддерживать эту традицию, поэтому выходим с пикетами. Нет плохих народов, есть разные люди, — рассказывает активист.

В 1944 году по указу Иосифа Сталина началась массовая депортация крымских татар. Их загнали в товарные вагоны и повезли в Сибирь и Среднюю Азию. Всего из Крыма было депортировано от 200 до 400 тысяч крымских татар. В результате геноцида во время депортации погиб почти каждый второй представитель крымскотатарского народа.





Верховная Рада Украины признала от 12 ноября 2015 года депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом и установила в Украине 18 мая Днем памяти.





В СССР тотальной депортации были подвергнуты немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары и другие народы. Все они лишились своих национальных автономий.



