Томич вышел на пикет против пенсионной реформы

Томич Виктор Мухарев вышел в одиночный пикет против пенсионной реформы, чтобы выразить солидарность всероссийской акции, которая ежемесячно проводится 3го числа месяца представителями движения «Суть времени». Местом для акции Виктор Мухарев выбрал территорию возле Фрунзенского рынка.

«Вышел людям сказать, что пенсионная реформа – фактически дополнительное средство ухудшения жизни в стране, средство депопуляции населения. Выходил уже в пикеты и буду выходить», – сказал мужчина корреспонденту ТВ2.





Сам Виктор Мухарев вышел на пенсию 10 лет назад.





«Как счастливый обладатель пенсии я бы хотел пожелать молодежи востребованности. Она и сейчас снижена, а будет еще меньше возможностей у молодых работать: пенсионный возраст будет увеличен, больше рабочих мест будет занято старшим поколением. Я считаю, лучше бы не возраст повышали, а запретили увольнять людей пенсионного возраста с работы, которые работоспособны и высококвалифицированны. Тогда для молодежи места не были бы заняты малоработоспособным населением», – добавил Мухарев.