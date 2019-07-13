Томич утонул во время погружения с аквалангом в Хакасии
Доследственная проверка организована по факту гибели томича, который утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии.
Группа аквалангистов из Томска погрузилась в пятницу утром в озеро Туимского провала. 54-летний мужчина не поднялся на поверхность водоема. По предварительным данным, мужчина опустился на 70 метров.
Сейчас тело мужчины ищут спасатели из Красноярского края, имеющие разрешение на погружение на глубину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Добавим, пропавшим является руководитель клуба «Наяда» Михаил Журавлев. Информация об этом размещена в официальной группе клуба.
Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта.
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