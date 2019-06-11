Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно
Полиция в Верхнекетском районе задержала 30-летнего жителя, которых в конце мая украл 52 бетонные плиты с дороги Степановка — Катайга, а как только узнал, что его ищут, привез часть из них и уложил обратно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 28 мая подозреваемый — не судимый 30-летний местный житель — приехал на 35 километр дороги Катайга — Степановка. При помощи манипулятора, который находился на КАМАЗе, он снял с дороги 52 плиты, погрузив их в прицеп и кузов автомобиля. Ночью в поселке Белый Яр он выгрузил плиты на промышленной площадке. На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль КАМАЗ и вывез их на 35 километр, уложив на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей. Ущерб возмещен полностью.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится дознание.
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