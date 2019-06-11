Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно

Полиция в Верхнекетском районе задержала 30-летнего жителя, которых в конце мая украл 52 бетонные плиты с дороги Степановка — Катайга, а как только узнал, что его ищут, привез часть из них и уложил обратно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 28 мая подозреваемый — не судимый 30-летний местный житель — приехал на 35 километр дороги Катайга — Степановка. При помощи манипулятора, который находился на КАМАЗе, он снял с дороги 52 плиты, погрузив их в прицеп и кузов автомобиля. Ночью в поселке Белый Яр он выгрузил плиты на промышленной площадке. На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль КАМАЗ и вывез их на 35 километр, уложив на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей. Ущерб возмещен полностью.