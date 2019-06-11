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11 июня,
2019
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Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Полиция в Верхнекетском районе задержала 30-летнего жителя, которых в конце мая украл 52 бетонные плиты с дороги Степановка — Катайга, а как только узнал, что его ищут, привез часть из них и уложил обратно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, 28 мая подозреваемый — не судимый 30-летний местный житель — приехал на 35 километр дороги Катайга — Степановка. При помощи манипулятора, который находился на КАМАЗе, он снял с дороги 52 плиты, погрузив их в прицеп и кузов автомобиля. Ночью в поселке Белый Яр он выгрузил плиты на промышленной площадке. На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль КАМАЗ и вывез их на 35 километр, уложив на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей. Ущерб возмещен полностью.


Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится дознание.

Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
Томич украл часть дороги Степановка — Катайга, а затем вернул ее обратно
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
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