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26 октября,
2019
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Томич Тургай Мамедов стал чемпионом мира по кикбоксингу

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томич Тургай Мамедов стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом пишет на своей странице в Инстаграм тренер Федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев. 

Тургай Мамедов
Тургай Мамедов
Фото: Федерация кикбоксинга Томской области

«Друзья, это свершилось! Наш земляк, Тургай Мамедов, стал чемпионом мира по кикбоксингу! Ура! Я от всей души хочу поздравить тебя, Тургай,  и всю твою семью! Ты настоящая гордость для всех! Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые приложили руку к этому результату!» — из сообщения тренера Кирилла Базаева. 


Чемпионат мира по кикбоксингу проходил с 22 по 25 октября в Боснии и Герцеговине в городе Сараево, сообщает Федерация кикбоксинга Томской области. В состав национальной сборной России вошел томский боец Тургай Мамедов. На ринге его соперниками стали спортсмены из Италии, Казахстана, Турции и Болгарии. По итогам четырех поединков в весовой категории 71 кг Тургай стал чемпионом мира. 

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Друзья, это свершилось! Наш земляк, Тургай Мамедов стал Чемпионом Мира по кикбоксингу!! УРААА!!! Я от всей души хочу поздравить тебя Тургай и всю твою семью! Ты настоящая гордость для всех! Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые приложили руку к этому результату! Кулбаева И.А.,Сазонова М.Ю., Березкина А.Н.,Кузьменко А.В.,Прокофьева М.,Байкалова А., ну конечно же, человека, который последний год замещает меня на моем посту - Ануфриева Семена! Так же хочу сказать спасибо Тютюшеву А.П., за постоянную помощь нашей организации, Афанасьеву В.А., за многолетний вклад в наше дело! Екимову А.В., Полонскому В., Полякову В., Юргину В., Спицину А., Хисматулину Т.,Карпенко С.П. и Юре!Огромное спасибо нашим руководителям: Максимову М.В.,Иванову А.А.,Ильиных С.Е. И всем всем, кто был рядом с нами все эти годы! Друзья, спасибо Вам всем огромное! Мы все вместе сделали это! Если кого-то не указал, пожалуйста не обижайтесь!! Мы про всех вас помним и каждому лично донесём свою благодарность! Ещё раз спасибо всем! #SibFight #Кикбоксинг #Томск #Команда #Спорт #Кикбоксинг_в_Томске #Федерация_кикбоксинга_Томской_области @mamedov_turgay

Публикация от Kirill Bazaev (@bazaevk)

Федерация кикбоксинга Томской области была образована в мае 2009 года и является официальным представителем Федерации кикбоксинга России. Президентом и главным тренером Федерации кикбоксинга в Томске выступает Кирилл Базаев. 

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