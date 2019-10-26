Томич Тургай Мамедов стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом пишет на своей странице в Инстаграм тренер Федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев.

«Друзья, это свершилось! Наш земляк, Тургай Мамедов, стал чемпионом мира по кикбоксингу! Ура! Я от всей души хочу поздравить тебя, Тургай, и всю твою семью! Ты настоящая гордость для всех! Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые приложили руку к этому результату!» — из сообщения тренера Кирилла Базаева.





Чемпионат мира по кикбоксингу проходил с 22 по 25 октября в Боснии и Герцеговине в городе Сараево, сообщает Федерация кикбоксинга Томской области. В состав национальной сборной России вошел томский боец Тургай Мамедов. На ринге его соперниками стали спортсмены из Италии, Казахстана, Турции и Болгарии. По итогам четырех поединков в весовой категории 71 кг Тургай стал чемпионом мира.