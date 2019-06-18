Томич требует два млн рублей компенсации за незаконную постановку на наркоучет

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Советский районный суд начал рассмотрение гражданского иска томича Дениса Карнаухова по поводу незаконной постановки на учет в областной диспансер. Он требует по одному миллиону рублей компенсации с областного наркодиспансера и управления МВД по Томской области.

Напомним, о том, что он состоит на учете в наркодиспансере с июля 2010 года, Денис Карнаухов узнал в ноябре прошлого года, когда пошел менять просроченные права. Областной диспансер отказался снимать Дениса с учета без реабилитации. Сам Денис Карнаухов утверждает, что его бывший знакомый Константин Кобылов употреблял в то время наркотики и мог назвать его имя. А полиция и врач-нарколог не стали точно устанавливать личность.

«Денис Карнаухов обратился с гражданским иском к ОБГУЗ «Томский наркологический диспансер» и управлению МВД по Томской области, — сообщила на заседании судья Ирина Ткаченко. — И указал, что в ноябре 2018 года обратился в наркологический диспансер с целью получения медицинской справки, которая нужна была ему для замены водительских прав. Справка ему не была выдана, поскольку при проверке по базе данных выяснилось, что Денис Карнаухов состоит на учете в наркологическом диспансере с 4 июля 2010 года. Согласно справке, выданной МВД 16 ноября 2018 года, в отношении истца не имеется сведений о привлечении к административной ответственности по статье 6.9 КоАП - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Истцу была выдана копия протокола медицинского освидетельствования от 4 июля 2010 года, согласно которому в результате исследования были обнаружены опиаты. И был зафиксирован факт употребления наркотиков. Паспортные данные в протоколе отсутствовали. В ответ на обращение Дениса Карнаухова о снятии с учета в учреждении ему посоветовали обратиться к наркологу. <...> Истец никогда не употреблял наркотики внутривенно, никогда не задерживался сотрудниками полиции. Он считает, что его именем воспользовался другой человек, которому были известны его данные. Это Кобылов Константин Витальевич, который в настоящее время уже умер. Истец просит суд признать постановление на наркоучет незаконным, так как медицинское освидетельствование было проведено без проверки личности. И требует компенсации с ответчиков в размере двух миллионов рублей».

В суде истец Денис Карнаухов свои требования подтвердил, а также еще раз сказал, что он никогда не употреблял наркотики. И что он знал близко Константина Кобылова и тот не раз, когда попадал в неприятные ситуации, представлялся его именем.

«Мы были знакомы с 13 лет, когда заселились в дом в 1987 году, — рассказал Денис Карнаухов. — Наши родители дружили, поэтому мы и общались. Я был старше его на два года. Мы в компьютер играли, ночевали друг у друга. С 2008 года наши пути разошлись. У нас появились разные интересы. Он вел криминальный образ жизни. Судим он не был, но приводы в полицию были. И я знал, что он употребляет наркотики. Как колет героин, я не видел, но видел его в наркотическом опьянении. Он не раз представлялся моим именем, потому что меня не раз вызывали в полицию по поводу краж. Я приходил, а полицейские говорили: а это не ты. Потом выясняется, что это был Кобылов».

Другие свидетели, выступавшие на стороне истца, также подтвердили, что никогда не видели Дениса Карнаухова употребляющим наркотики или находящимся в состоянии наркотического опьянения.

Представители областного наркодиспансера и МВД гражданский иск не признали. В свою очередь начальник административно-правового отдела областного наркодиспансера Павел Терехов сказал, что отсутствие документов не является основанием для отказа от проведения медицинского освидетельствования. Если данные о гражданине, доставленном в учреждение, есть в полицейском протоколе, то врач не удостоверяет личность.

Позже протокол о медицинском освидетельствовании выдается сотруднику полиции, который доставил гражданина, — рассказал представитель медицинского учреждения. — Если исследование заняло достаточное количество времени, то за протоколом приезжает сотрудник полиции или мы сами его отправляем в правоохранительные органы. К сожалению, данные, кому и куда был направлен протокол Карнаухова, установить невозможно. Журнал был уничтожен, так как истек срок хранения.

Представительница МВД Ирина Юзвюк тоже возражала против иска, так как освидетельствование проводилось врачом, который и удостоверил личность пациента.



Врач, проводивший освидетельствование, обязан удостовериться в личности путем ознакомления с личными документами: паспортом или водительским удостоверением. При отсутствии документов в протокол вносится информация, что паспортные данные вносятся по словам освидетельствованного. К сожалению, тот сотрудник, который составлял протокол 4 июня 2010 года, уже не помнит всех обстоятельств дела. Так как в то время работал в дежурной части, а потом переводился в другие службы. Он даже примерно не может представить, как это было.