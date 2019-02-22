Томич создает математические модели борьбы с цунами

«Чтобы избежать масштабных разрушений на побережье, вовсе не обязательно строить многометровую стену и останавливать цунами. Бывает важно не столько остановить волну, сколько максимально погасить ее энергию. Наши исследования показали, что кроме отраженной от преграды энергии, значительная часть энергии цунами (до 50%) может быть поглощена вихревыми потоками, которые образуются в момент, когда волна взаимодействует с преградой, имеющей оптимальную конструкцию. Физика этих процессов достаточно сложна», – рассказывает ученый Константин Жильцов.

Модели в сочетании с детальными компьютерными расчетами помогают узнать, какая часть энергии цунами уходит в океан, а какая может быть поглощена вихревыми преградами вблизи преград. В перспективе ученые планируют, что их наработки вкупе с историческими данными помогут подобрать оптимальные параметры, архитектуру и условия расположения для преград.

«Цунами – одно из наиболее губительных стихийных бедствий на планете, от которого человечество еще не научилось защищаться и которое пока не в полной мере умеет прогнозировать. Вдали от побережья волны цунами не представляют никакой опасности, т.к. там их высота меньше метра, но вблизи мелководья и в прибрежных бухтах высота волны может превысить 20 метров. И хотя при этом длина волны сокращается, её разрушительная энергия практически не изменяется», – говорит Константин Жильцов.





Сейчас в разных странах миру эту проблему пытаются решить с помощью возведения преград в прибрежных и мелководных зонах на высоте 10-15 над уровнем моря, но предугадать, насколько высокую волну спровоцирует землетрясение, произошедшее в море или в океане, сложно. Так, в Японии высота волн цунами после землетрясения в Тихом океане достигала 15-19 метров, чтобы полностью защититься от этой волны, нужно строить преграду высотой 30-38 метров над уровнем моря, что практически невозможно и затратно.



Самое крупное по количеству жертв ценами случилось в 2004 году после землетрясения в Индийском океане. Мощность землетрясения, которое его спровоцировало, - 9 баллов. От этого цунами пострадали Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Тайланд. Погибли от 225 до 300 тысяч человек.