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20 мая,
2019
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Томич сделал общественную барбекюшницу из газового баллона

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

Необычным мангалом, сделанного из газового баллона, может воспользоваться любой томич. Мастер Александр Лунев, владелец знаменитой водонапорной башни, сделал мангал для проекта «Живая лаборатория». Активисты живой лаборатории преобразуют городскую среду в Томске. Так на улице Вершинина, 74 появилась новая площадка для летнего отдыха томичей. 

В 2017 году в Томской области создан проект «Живая лаборатория» , который внедряет современные решения для создания комфортной инфраструктуры в городе. На улицах, где в основном проживают студенты, активисты изменяют городскую среду. Границы территории - три молодежные улицы города (ул. Усова, ул. Вершинина и ул. Лыткина). На территории проживает около одиннадцати тысяч приезжих студентов и порядка девяти тысяч местных жителей.


Томич Александр Лунев стал известен после того, как купил памятник архитектуры — старую водонапорную башню. Башня находилась на балансе РЖД и города и стояла заброшенной почти 20 лет.

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