Томич сделал общественную барбекюшницу из газового баллона

Необычным мангалом, сделанного из газового баллона, может воспользоваться любой томич. Мастер Александр Лунев, владелец знаменитой водонапорной башни , сделал мангал для проекта «Живая лаборатория». Активисты живой лаборатории преобразуют городскую среду в Томске. Так на улице Вершинина, 74 появилась новая площадка для летнего отдыха томичей.

В 2017 году в Томской области создан проект «Живая лаборатория» , который внедряет современные решения для создания комфортной инфраструктуры в городе. На улицах, где в основном проживают студенты, активисты изменяют городскую среду. Границы территории - три молодежные улицы города (ул. Усова, ул. Вершинина и ул. Лыткина). На территории проживает около одиннадцати тысяч приезжих студентов и порядка девяти тысяч местных жителей.





Томич Александр Лунев стал известен после того, как купил памятник архитектуры — старую водонапорную башню. Башня находилась на балансе РЖД и города и стояла заброшенной почти 20 лет.





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