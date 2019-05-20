Томич сделал общественную барбекюшницу из газового баллона
Необычным мангалом, сделанного из газового баллона, может воспользоваться любой томич. Мастер Александр Лунев, владелец знаменитой водонапорной башни, сделал мангал для проекта «Живая лаборатория». Активисты живой лаборатории преобразуют городскую среду в Томске. Так на улице Вершинина, 74 появилась новая площадка для летнего отдыха томичей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как я понимаю, в кафе «Панорама» (Вершинина 47а) будет теперь храниться мангал, которым может воспользоваться любой желающий. Как и все, что я делаю, он получился неказистый, неровный, но очень прочный. Завтра я его еще чуть-чуть доработаю. Спасибо Олегу, Диме, Кате, Нике и Андрею за помощь!
В 2017 году в Томской области создан проект «Живая лаборатория» , который внедряет современные решения для создания комфортной инфраструктуры в городе. На улицах, где в основном проживают студенты, активисты изменяют городскую среду. Границы территории - три молодежные улицы города (ул. Усова, ул. Вершинина и ул. Лыткина). На территории проживает около одиннадцати тысяч приезжих студентов и порядка девяти тысяч местных жителей.
Томич Александр Лунев стал известен после того, как купил памятник архитектуры — старую водонапорную башню. Башня находилась на балансе РЖД и города и стояла заброшенной почти 20 лет.
Читайте по теме:
«Живая лаборатория» предлагает провести эксперимент с улицей Усова
Меньше плитки, больше зелени
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?