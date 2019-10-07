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07 октября,
2019
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Томич проведет шесть месяцев в колонии-поселении за кражу сыра

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Житель Томска проведет шесть месяцев в колонии-поселении за кражу сыра в магазине, сообщается на сайте областной прокуратуры. Ранее он уже совершал кражи в магазине.

Томич проведет шесть месяцев в колонии-поселении за кражу сыра

По информации прокуратуры, в середине июля 30-летний томич, не имеющий официального заработка, украл из магазина различные сорта сыра на общую сумму около двух тысяч рублей. Ранее за аналогичные преступления мужчину несколько раз привлекали к ответственности, не связанной с лишением свободы. Однако мер по трудоустройству томич не принимал, а также не возмещал причиненный ущерб.


Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренного статьей «мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию...». Томича приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.


Осужденный раскаялся в содеянном и подал апелляцию.  Он попросил смягчить приговор из-за необходимости содержать семью. Судья в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

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