Томич проведет шесть месяцев в колонии-поселении за кражу сыра

Житель Томска проведет шесть месяцев в колонии-поселении за кражу сыра в магазине, сообщается на сайте областной прокуратуры. Ранее он уже совершал кражи в магазине.

По информации прокуратуры, в середине июля 30-летний томич, не имеющий официального заработка, украл из магазина различные сорта сыра на общую сумму около двух тысяч рублей. Ранее за аналогичные преступления мужчину несколько раз привлекали к ответственности, не связанной с лишением свободы. Однако мер по трудоустройству томич не принимал, а также не возмещал причиненный ущерб.





Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренного статьей «мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию...». Томича приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.





Осужденный раскаялся в содеянном и подал апелляцию. Он попросил смягчить приговор из-за необходимости содержать семью. Судья в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

