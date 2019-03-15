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15 марта,
2019
Новости

Томич пойдет под суд за продажу смайлика-камеры

ТВ2
ТВ2
1 час назад

32-летнего жителя Томска будут судить за продажу на «Юле» скрытой камеры, сообщает областная прокуратура.


«Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, не имея лицензии на реализацию специальных технических средств, предназначенных для получения информации, продал техническое средство в виде значка с изображением «смайлика», позволяющее осуществлять скрытое видеонаблюдение. Соответствующее объявление о продаже было размещено им на интернет-сайте «Юла», - сообщает ведомство.


Во время предварительного расследования обвиняемый признал свою вину и уголовное дело по статье «незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» сейчас направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд. 

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