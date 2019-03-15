Томич пойдет под суд за продажу смайлика-камеры

32-летнего жителя Томска будут судить за продажу на «Юле» скрытой камеры, сообщает областная прокуратура.





«Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, не имея лицензии на реализацию специальных технических средств, предназначенных для получения информации, продал техническое средство в виде значка с изображением «смайлика», позволяющее осуществлять скрытое видеонаблюдение. Соответствующее объявление о продаже было размещено им на интернет-сайте «Юла», - сообщает ведомство.





Во время предварительного расследования обвиняемый признал свою вину и уголовное дело по статье «незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» сейчас направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд.