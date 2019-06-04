Томич пойдет под суд за незаконный оборот золота на восемь миллионов рублей

Прокуратура Хакасии утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Томской области. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следователей управления ФСБ, в апреле прошлого года на трассе «Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое» в ходе проведения операции в автомобиле под управлением обвиняемого обнаружены незаконно перевозимые им драгоценные металлы - золото в виде слитков и россыпи», — говорится в сообщении.







Золото общей массой более 3,5 кг стоимостью свыше 8 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

