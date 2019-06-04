Добрые новости
04 июня,
2019
1
фото
Новости

Томич пойдет под суд за незаконный оборот золота на восемь миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Хакасии утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Томской области. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томич пойдет под суд за незаконный оборот золота на восемь миллионов рублей

«По версии следователей управления ФСБ,  в апреле прошлого года на трассе «Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое» в ходе проведения операции в автомобиле под управлением обвиняемого обнаружены незаконно перевозимые им драгоценные металлы - золото в виде слитков и россыпи», — говорится в сообщении.


Золото общей массой  более 3,5 кг стоимостью свыше 8 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.