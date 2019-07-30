Томич посчитал арестованное приставами авто угнанным и обратился в полицию

Томич задолжал кредитной организации более 200 тысяч рублей, за это приставы арестовали его авто.





«Исполняя решение суда, судебный пристав выехала на адрес проживания должника и наложила арест на автомобиль SsangYong Actyon без присутствия автовладельца. Иномарку, предварительно оцененную в 200 тыс. рублей, погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение взыскателю», — говорится в сообщении судебных приставов.





В дверях квартиры приставы оставили должнику извещение о вызове на прием, но мужчина проигнорировал его, а исчезновение авто связал с угоном, поэтому написал заявление в полицию.





«Сотрудники полиции направили гражданина в отдел судебных приставов по Кировскому району, куда он приехал на другой машине – Chevrole GMT 900. Приставы объяснили должнику, что эта иномарка как заложенное имущество подлежит аресту в рамках другого исполнительного производства: судом вынесено решение о наложении ареста на Chevrole GMT 900 в целях обеспечения иска одной из микрофинансовых организаций», — сообщают приставы.





Машину оставили на ответственное хранение должнику. Сейчас мужчина пытается договориться с банком о рассрочке выплаты долга.

«Однако в службу поступил еще один исполнительный лист – на этот раз о взыскании 150 тысяч рублей в пользу уже третьей кредитной организации», — отметили в УФССП.