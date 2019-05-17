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17 мая,
2019
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Томич получил пять лет за мошенничество на восемь миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Суд приговорил 34-летнего томича к пяти годам колонии за мошенничество в строительной сфере в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры. Семи потерпевшим мужчина причинил более восьми миллионов рублей ущерба.


По версии следствия, с августа 2013-го по май 2017 года томич, будучи директором организации, заключил несколько договоров на постройку зданий. Договорные условия он не выполнил, а полученными от потерпевших деньгами распорядился по своему усмотрению.


Вину мужчина не признал и утверждал в суде, что вложил деньги в достройку других объектов и нужды организации. Также он настаивал на том, что отношения между ним и потерпевшими носят только гражданско-правовой характер.


«С учетом общественной опасности содеянного» прокурор запросила для подсудимого реальный срок. Суд с доводами обвинения согласился и приговорил томича к пяти годам колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

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