Томич получил пять лет колонии за посты про терроризм в интернете

Житель Томской области получил пять лет колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.





«Как установлено судом и следствием, подсудимый, являясь активным сторонником радикального ислама, под вымышленным именем размещал на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории нашего государства, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов», — говорится в сообщении.







Следственный комитет действовал совместно с региональным ФСБ по Томской области и предоставил собранные доказательства в суд, где 23-летний мужчина был признан виновным в публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма в Интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).