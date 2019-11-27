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27 ноября,
2019
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Томич получил 12 лет колонии за убийство жены и ее нового мужчины

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

58-летний томич застрелил из обреза ружья жену и ее нового мужчину. Суд приговорил его к 12 годам заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томич получил 12 лет колонии за убийство жены и ее нового мужчины

Летом 2018 года жена подсудимого ушла от него к другому мужчине и подала заявление на развод. Томич не смирился с уходом супруги и несколько раз пытался помириться, но безуспешно. 

В ночное время он пришел к дому, где та проживала, и через окно увидел ее в компании другого мужчины, — говорится в сообщении прокуратуры. — Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия. В дальнейшем, не желая причинять смерть супруге, он по неосторожности выстрелил в нее из обреза, в результате чего пострадавшая тоже погибла.

В суде обвиняемый настаивал, что совершил убийство под влиянием долгой психологической травмы, а спровоцировало его аморальное поведение супруги.


Однако Томский областной суд признал томича виновным в убийстве и убийстве по неосторожности. По двум статьям мужчина получил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.  

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