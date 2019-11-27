Томич получил 12 лет колонии за убийство жены и ее нового мужчины

В ночное время он пришел к дому, где та проживала, и через окно увидел ее в компании другого мужчины, — говорится в сообщении прокуратуры. — Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия. В дальнейшем, не желая причинять смерть супруге, он по неосторожности выстрелил в нее из обреза, в результате чего пострадавшая тоже погибла.