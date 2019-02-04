Томич в женском пальто и парике обокрал ломбард

Мужчина в женском пальто и парике обокрал ломбард, сообщает пресс-служба судебных приставов. Ключ от ломбарда ему передала жена, работавшая там продавцом.





«Томичка, работая продавцом в ломбарде, договорилась с мужем о тайном хищении денег и имущества у работодателя. Инициировав кражу ключей, она передала их супругу, — пишет пресс-служба управления судебных приставов. — Последний, переодевшись в женское пальто и надев парик, незаконно проник в помещение и похитил более 130 ювелирных украшений, а также наличными 310 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли преступление».





Суд приговорил супругов к двум годам лишения свободы условно по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Кроме того, преступникам пришлось компенсировать ломбарду ущерб на 180 тысяч рублей.