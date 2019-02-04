Добрые новости
04 февраля,
2019
Новости

Томич в женском пальто и парике обокрал ломбард

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мужчина в женском пальто и парике обокрал ломбард, сообщает пресс-служба судебных приставов. Ключ от ломбарда ему передала жена, работавшая там продавцом.


«Томичка, работая продавцом в ломбарде, договорилась с мужем о тайном хищении денег и имущества у работодателя. Инициировав кражу ключей, она передала их супругу, — пишет пресс-служба управления судебных приставов. — Последний, переодевшись в женское пальто и надев парик, незаконно проник в помещение и похитил более 130 ювелирных украшений, а также наличными 310 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли преступление».


Суд приговорил супругов к двум годам лишения свободы условно по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Кроме того, преступникам пришлось компенсировать ломбарду ущерб на 180 тысяч рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.