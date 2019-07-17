Томич купил фотоаппарат в кредит по паспорту умершего друга

Мировой суд признал 59-летнего томича, который оформил кредит на чужой паспорт, виновным в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.





«Установлено, что в июле 2017 года подсудимый оформил кредит в магазине бытовой техники на приобретение фотоаппарата стоимостью более 200 тысяч рублей. Для оформления займа он использовал найденный паспорт своего погибшего приятеля, с которым они ранее вместе проживали. Сотрудница банка, будучи введенной в заблуждение, одобрила заявку на получение кредита», — сообщает ведомство.





После покупки мужчина перепродал камеру за 20 тысяч рублей, а деньги истратил на свое усмотрение. Во время судебных заседаний вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний. Гособвинителю удалось убедить суд в виновности подсудимого, также он учел состояние его здоровья и попросил наказание, не связанное с лишением свободы. В итоге суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы. Также суд взыскал в пользу банка стоимость фотоаппарата.