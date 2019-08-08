Томич из-за долгов не смог выехать за границу

Томич задолжал на содержание сына 164 тысячи рублей. После того как должник не смог выехать в Казахстан, каждые три дня на содержание ребенка он стал перечислять по 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«После неудачной попытки пересечь границу каждые три дня алиментщик стал перечислять в счет погашения долга по 20 тысяч рублей. Более того, гражданин предоставил приставу документы о трудоустройстве, и вскоре с его заработной платы также начали поступать денежные средства на содержание ребенка», — из сообщения УФССП.





Приставы предупредили томича об уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.





УФССП напоминают томичам, что ограничение на выезд для должников по алиментам снимается при сумме долга не более 10 тысяч рублей.