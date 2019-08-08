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08 августа,
2019
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Новости

Томич из-за долгов не смог выехать за границу

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Томич задолжал на содержание сына 164 тысячи рублей. После того как должник не смог выехать в Казахстан, каждые три дня на содержание ребенка он стал перечислять по 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Томич из-за долгов не смог выехать за границу

«После неудачной попытки пересечь границу каждые три дня алиментщик стал перечислять в счет погашения долга по 20 тысяч рублей. Более того, гражданин предоставил приставу документы о трудоустройстве, и вскоре с его заработной платы также начали поступать денежные средства на содержание ребенка»,  — из сообщения УФССП.


Приставы предупредили томича об уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.


УФССП напоминают томичам, что ограничение на выезд для должников по алиментам снимается при сумме долга не более 10 тысяч рублей.

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