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29 сентября,
2019
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«Томь» в матче с ростовской командой прервала безвыигрышную серию

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Матч между «Томью» и ростовской командой «Чайка» в рамках 15 тура Олимп-Первенства ФНЛ завершился победой сибиряков. Игра закончилась со счетом 3:1. Таким образом, томской команде удалось прервать безвыигрышную серию.


Счет в игре открыли томичи на 21 минуте: Ислам Тлупов, перехватив мяч после подачи, головой отправил его в ворота соперника — 1:0. На 42 минуте матча футболист «Чайки» Илья Белоус счет сравнял. Он пробил головой, мяч ударился о перекладину и залетел в ворота.


На 72 минуте игрок «Томи» Максим Казанков ударил с линии штрафной, вратарь отбил на Максима Житнева, который и забил второй гол. Спустя десять минут томская команда увеличила отрыв. Итоговый счет игры — 3:1.


Следующий матч состоится 5 октября. «Томь» на выезде сыграет против «Факела» на стадионе в Воронеже. Сейчас у томской команды 23 очка в турнирной таблице, это седьмое место в рейтинге. Ближайший соперник «Факел» замыкает турнирную таблицу.

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