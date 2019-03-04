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04 марта,
2019
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«Томь» сыграла вничью в первом матче ФНЛ-2019

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Футбольный клуб «Томь» сегодня встретился в городе Амавир Краснодарского края с одноименной командой — первым соперником томичей в 2019 году в футбольной нацлиге. 


Противостояние с «Амавиром» завершилось вничью со счетом 0:0. Ни одна команда так и не смогла успешно атаковать ворота соперника. На 78-ой минуте «Томь» потеряла одного игрока: после получения второй желтой карточки с поля был удален защитник Роман Мануйлов. 


По итогам 25 тура, «Томь» находится на второй строчке турнирной таблицы ФНЛ с 47 очками. Впереди «Тамбов», у команды на три очка больше. На третьей строчке «Аванград» с 43 очками. Следующий матч томская команда сыграет дома на стадионе «Труд», где примет футболистов «Краснодара-2». Игра состоится 10 марта. 

«Томь» сыграла вничью в первом матче ФНЛ-2019
Фото: ФНЛ
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