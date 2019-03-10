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«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Томь» сегодня сыграла вничью с «Краснодаром-2» на стадионе «Труд». Это был первый домашний матч для нашей команды в 2019 году, и он завершился со счетом 0-0. Как Томск принимал футболистов — в нашем фотоотчете.

«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото
«‎Томь» сыграла вничью в первом домашнем матче 2019 года. Фото

Противостояние с «Армавиром» — в первом выездном матче «Томи» в 2019 году — тоже завершилось вничью со счетом 0:0. «Томь» по-прежнему находится на второй строчке турнирной таблицы ФНЛ с 48 очками. Впереди «Тамбов», на третьей строчке «Аванград». Следующий матч «Томь» сыграет на выезде против «СКА-Хабаровск» 17 марта.

Видео: fctomtomsk
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