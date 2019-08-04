«Томь» сыграет с «Енисеем» на домашнем поле

Футбольный клуб «Томь» сыграет с красноярским клубом «Енисей» в субботу, 3 августа, сообщается на сайте ФК «Томь».





Игра пройдет в рамках шестого тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Сейчас «Томь» занимает вторую строчку турнирной таблицы, у нее 13 очков. У «Енисея» три очка, он занимает 18-ю строчку рейтинга.





Матч «Томи» и «Енисея» начнется в 19:00 на стадионе «Труд».





Напомним, ранее «Томь» играла с «Текстильщиком» из Иванова, томская команда выиграла со счетом 2:1.