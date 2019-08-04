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04 августа,
2019
Новости

«Томь» сыграет с «Енисеем» на домашнем поле

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Футбольный клуб «Томь» сыграет с красноярским клубом «Енисей» в субботу, 3 августа, сообщается на сайте ФК «Томь».


Игра пройдет в рамках шестого тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Сейчас «Томь» занимает вторую строчку турнирной таблицы, у нее 13 очков. У «Енисея» три очка, он занимает 18-ю строчку рейтинга.


Матч «Томи» и «Енисея» начнется в 19:00 на стадионе «Труд».


Напомним, ранее «Томь» играла с «Текстильщиком» из Иванова, томская команда выиграла со счетом 2:1.

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